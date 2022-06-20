Фестиваль "Модная столица" выходит на улицы Москвы

Мероприятие пройдет в рамках Московской недели моды

Летний сезон принес в российскую столицу множество интересных событий. В городе прошло несколько крупных фестивалей и множество проектов, на которых занятие по душе смог найти каждый москвич. Так или иначе, праздники продолжаются. На очереди – Московская неделя моды. В рамках данного мероприятия состоится фестиваль "Модная столица".

Неделя моды в российской столице стартует уже в понедельник, 20 июня. Вплоть до воскресенья, 26 июня, жители Москвы и туристы смогут узнать об изготовлении одежды, а также побывают на показах нарядов прошлого.

Фестиваль "Модная столица" пройдет прямо на городских бульварах и в парках. Мероприятие охватит 39 площадок. Там посетителей ожидают театральные постановки, выставки, воркшопы, кинопоказы, концерты и другие интересные события.





Как рассказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, праздник моды охватит 34 традиционных фестивальных зоны столицы и еще пять парков. Для удобства местных жителей площадки будут организованы во всех городских округах.

"Гостей ждут показы и презентации отечественных брендов. На лекциях и паблик-токах участники обсудят развитие российской индустрии моды. Еще один проект – конкурс "Фешен-практикум", в рамках которого студенты профильных учебных заведений будут работать под руководством профессионалов. В конце недели они представят публике свои коллекции, созданные вместе с наставниками",

– отметила Наталья Сергунина.

Добавим, что любителей антиквариата особенно заинтересует площадка на Тверском бульваре. Там можно будет приобрести винтажные аксессуары. На других модных точках покажут моду прошлых эпох. А на Тверской площади откроется индустриальный кластер. Его посетители смогут узнать о процессах изготовления одежды.