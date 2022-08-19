Авиаперевозчик доставил в Москву 380 тонн электроники и бытовой техники

Торговые сети столицы получают заказанный товар в срок и в полном объеме

Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" доставил в Москву уже 380 тонн электроники и бытовой техники, в том числе импортные мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки, принтеры, микроволновые печи, телевизоры, комплектующие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Соглашение о сотрудничестве было подписано Сергеем Собяниным и руководством авиакомпании в апреле 2022 года. Стороны договорились, что самолетами "Волга-Днепр" в Москву будут поставляться различные товары, в частности, товары для детей, медицинское оборудование и лекарства, техника и пр. из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Вьетнама, Азербайджана, Пакистана. В общей сложности авиакомпания перевезет до 20 тыс. тонн необходимых городу грузов на сумму 9,5 млрд рублей.

"Благодаря этому (– соглашению – прим.ред.) столичные компании могут закупать товары и перевозить их с помощью авиасообщения в нужных объемах и в срок. Тем самым они обеспечивают широкий ассортимент продукции на полках своих магазинов",

– отметил Максим Ликсутов.

В рамках соглашения услугами перевозчика "Волга-Днепр" могут воспользоваться любые компании, нуждающиеся в оперативной доставке грузов. Заявки можно направлять на электронную почту: cargo@transport.mos.ru, оставлять на едином транспортном портале или на сайте авиакомпании "Волга-Днепр".