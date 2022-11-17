Кредит за 15 минут: столичные предприниматели получают деньги под поручительство Москвы

Кредит за 15 минут: столичные предприниматели получают деньги под поручительство Москвы
Фото: West Coast Surfer/ GLOBAL LOOK press
Если для получения заемных средств в банке не хватает собственного залога, на помощь малому бизнесу приходит город

Более 400 кредитных договоров под поручительство Москвы заключили представители малого и среднего бизнеса за последние два месяца. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. В общей сложности с сентября город выдал гарантии на 1,5 млрд рублей.

Успешный бизнес – это постоянное развитие, расширение производства, запуск новых продуктов и услуг. Но на каждый новый шаг требуются средства. А что делать, если все деньги вложены в дело? Правильно, идти в банк за кредитом. Вот только часто бывает, особенно у малого и среднего бизнеса, что собственного залога не хватает для получения необходимой суммы. И тут деловая репутация, хорошая кредитная история и четкий бизнес-план не помогут – у банка имеются единые жесткие критерии для одобрения заявки. А вот гарантии ответственного поручителя помогут. Поэтому в столице был создан Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ).

Программа поручительства ФСКМБМ не только упрощает, но и ускоряет рассмотрение заявки и получение кредита. Воспользоваться этой возможностью могут любые компании МСБ. Главное – быть зарегистрированными в Москве, не иметь внешнего управления, не иметь отношения к игорному бизнесу и добыче полезных ископаемых и не иметь значительной (более 50 тыс.руб.) задолженности по налогам и платежам.

Запросить в долг можно любую сумму, но важно помнить, что программа поручительства Фонда обеспечивает не более 50% кредита и не более 5 млн рублей. При этом заемщику не нужно самостоятельно обращаться в ФСКМБМ: банк сам решит данный вопрос, если в принципе сочтет выделение кредита возможным.

"Такая политика "одного окна" крайне удобна для бизнеса", - подтвердил в беседе с "Утро.ру" финансовый директор ООО "Алфойл-2008" Сергей Митин. Его компания, которая занимается производством алюминиевой фольги и одноразовой посуды, уже воспользовалась новой городской программой поручительства по кредитам.

"Как правило, банки не любят брать в качестве залога специфическое оборудование. Оно у нас есть, оно дорогостоящее, но для того, чтобы подтвердить его оценку, нужно тонну документов предоставить, включая накладные о покупке станков десятилетней давности. А с новой московской программой гарантий Фонда этого не потребовалось",

– рассказал Сергей Митин. По его словам, впервые кредит удалось получить так быстро и легко. Полученные средства уже направлены на закупку сырья, необходимого для расширения линейки производимой продукции: фольги толщиной от 8 мкм, необходимой каждой хозяйке в быту, до 100 мкм, которую используют для утепления саун.

Причем само ожидание одобрения заявки с момента ее отправки банковской службой в ФСКМБМ занимает от силы 15 минут, поскольку в Фонде не проводят глубокого анализа заявителя и его проекта, доверяя оценке кредитного комитета банка. Пока речь только о Сбере – именно с ним с сентября взаимодействует ФСКМБМ, но в планах расширить сотрудничество и на другие банки.

В целом уже можно констатировать, что программа ускоренного кредитования под мосгарантии оказалась очень востребованной. С сентября предприниматели получили под поручительство города свыше 3 млрд рублей, то есть гарантии Москвы составили порядка 1,5 млрд. Если смотреть статистику за год, то с января малый бизнес при поддержке города смог привлечь 40 млрд рублей, что на 55% выше показателей аналогичного периода прошлого года, уточнили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.

Подробнее узнать о работе Фонда содействия финансированию бизнеса, в том числе о различных программах поручительства можно на сайте ФСКМБМ.

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