Росатом рассчитывает получить лицензию на первую наземную АЭС малой мощности в начале 2023 года

Росатом рассчитывает получить лицензию на первую наземную АЭС малой мощности в начале 2023 года
Фото: Rosatom/ Globallookpress.com
Станция будет построена в Якутии

Лицензия на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности (АСММ), которую Росатом построит в Якутии, может быть получена уже в начале 2023 года. Об этом сообщил во вторник, 22 ноября, первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом", руководитель блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

" На сегодняшний день уже получено положительное заключение экологической экспертизы, идет процесс проектирования. В начале следующего года мы ожидаем получение лицензии на размещение атомной станции и рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в 2028 году",

– рассказал Комаров на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2022". В дальнейшем Росатом планирует тиражировать технические решения, лежащие в основе данной АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200, внутри России, а также предлагать их зарубежным заказчикам.

Ранее президент АО "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов сообщил, что Россия обладает десятками технологических решений по строительству различных АСММ, как наземных, так и плавучих.

Международный форум "Атомэкспо-2022" проходит 21 и 22 ноября в Сочи.

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