Предприятия Москвы смогли повысить эффективность с помощью нацпроекта "Производительность труда"

Предприятия Москвы смогли повысить эффективность с помощью нацпроекта "Производительность труда"
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
В столичном центре компетенций подсказывают варианты, как увеличить объем производства при более рациональном использовании ресурсов

В Москве завершился пилотный этап реализации национального проекта "Производительность труда" для 14 столичных предприятий. За шесть месяцев они смогли внедрить предложенные инструменты бережливого производства, в результате вдвое увеличив выпуск своей продукции. Об этом рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Предприятия без дополнительных затрат почти вдвое увеличили объем изготавливаемой продукции и в среднем более чем на треть сократили время производства. Благодаря проведенной работе компании смогли высвободить внутренние средства для развития",

– отметила Мария Багреева.

Добиться роста производительности удалось, в частности, благодаря грамотной перепланировке рабочего пространства, оптимизации маршрутов перемещения сотрудников, снижения простоев оборудования. К примеру, у производителя воздуховодов "ГалВент" эксперты нацпроекта выявили 63 производственные проблемы и подсказали пути их решения.

"За шесть месяцев мы смогли сократить время создания продукции на ключевой линии, благодаря чему теперь мы можем выпускать до 30 тысяч штук фасонных изделий в год",

– рассказал гендиректор ООО "Фабрика Вентиляции ГалВент" Кирилл Прахов. По его словам, экономический эффект от участия компании в нацпроекте составит более 300 млн рублей в год.

Важно, что в рамках нацпроекта предприятия не только получают экспертную оценку своей деятельности, но имеют возможность повысить компетенции сотрудников. В дальнейшем это поможет им самостоятельно оптимизировать производство в филиалах и по другим направлениям.

"Эксперты московского центра компетенций помогли найти системный подход ко всем блокам управления. Нам удалось выстроить производственные процессы на основе единой методологии, в итоге производительность каждого работника в смену выросла в среднем более чем на 90%, а объем производства нашей продукции вырос почти на 50%. Наш следующий шаг - самостоятельная работа по развитию блока продаж для увеличения доли присутствия на рынке",

– сообщила исполнительный директор ООО "ПК Окна Столицы" Ольга Брускова.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2021 года при поддержке Агентства стратегического развития Москвы Департамента экономического развития. Подать заявку на участие в проекте может любая организация.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин готовит наступление миллионной армии - генерал ВСУ

Киев заявил, что найдет ответ и на такую управу

Захват военным путем: в США "решили" судьбу Крыма

Наш полуостров не дает покоя зарубежным "партнерам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей