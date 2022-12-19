Предприятия Москвы смогли повысить эффективность с помощью нацпроекта "Производительность труда"

В столичном центре компетенций подсказывают варианты, как увеличить объем производства при более рациональном использовании ресурсов

В Москве завершился пилотный этап реализации национального проекта "Производительность труда" для 14 столичных предприятий. За шесть месяцев они смогли внедрить предложенные инструменты бережливого производства, в результате вдвое увеличив выпуск своей продукции. Об этом рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Предприятия без дополнительных затрат почти вдвое увеличили объем изготавливаемой продукции и в среднем более чем на треть сократили время производства. Благодаря проведенной работе компании смогли высвободить внутренние средства для развития",

– отметила Мария Багреева.

Добиться роста производительности удалось, в частности, благодаря грамотной перепланировке рабочего пространства, оптимизации маршрутов перемещения сотрудников, снижения простоев оборудования. К примеру, у производителя воздуховодов "ГалВент" эксперты нацпроекта выявили 63 производственные проблемы и подсказали пути их решения.

"За шесть месяцев мы смогли сократить время создания продукции на ключевой линии, благодаря чему теперь мы можем выпускать до 30 тысяч штук фасонных изделий в год",

– рассказал гендиректор ООО "Фабрика Вентиляции ГалВент" Кирилл Прахов. По его словам, экономический эффект от участия компании в нацпроекте составит более 300 млн рублей в год.

Важно, что в рамках нацпроекта предприятия не только получают экспертную оценку своей деятельности, но имеют возможность повысить компетенции сотрудников. В дальнейшем это поможет им самостоятельно оптимизировать производство в филиалах и по другим направлениям.

"Эксперты московского центра компетенций помогли найти системный подход ко всем блокам управления. Нам удалось выстроить производственные процессы на основе единой методологии, в итоге производительность каждого работника в смену выросла в среднем более чем на 90%, а объем производства нашей продукции вырос почти на 50%. Наш следующий шаг - самостоятельная работа по развитию блока продаж для увеличения доли присутствия на рынке",

– сообщила исполнительный директор ООО "ПК Окна Столицы" Ольга Брускова.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2021 года при поддержке Агентства стратегического развития Москвы Департамента экономического развития. Подать заявку на участие в проекте может любая организация.