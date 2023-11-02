Цены вырастут: россиян готовят к худшему

Цены вырастут: россиян готовят к худшему
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты оценили последствия решения ЦБ

Очередное повышение ключевой ставки в России до 15% отразится на россиянах. Аналитики и экономисты утверждают, что народу, вероятно, придется больше экономить.

Дело в том, что сокращение объемов кредитования из-за роста процентных ставок начинает тормозить экономическую активность. Это сказывается на займах для бизнеса, из-за чего производители и ретейл вынуждены повышать цены на свои товары и услуги.

По заявлению экспертов, резкое повышение ключевой ставки на 2% может говорить о росте экономических проблем в стране. Например, инфляции и нестабильности рубля. Они напомнили, что с июля ключевая ставка уже выросла в два раза. 

"В этом месяце у банков резко вырастут ставки кредитования, по потребительским кредитам они могут увеличиться до 22%-26%. У заемщиков пропадет желание брать деньги под такие проценты", – готовят аналитики россиян к худшему.

Впереди россиян ожидает непростой год, поскольку цикл повышения ключевой ставки, как заявляли в ЦБ, вероятно, не последний. Людям придется экономить и не брать кредиты, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Специалисты Сбербанка считают, что регулятор не станет снижать ключевую ставку до следующего года, указывает телеканал "360".

Источник: NewsTracker
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