Силуанов объяснил россиянам скандальное решение ЦБ

Иначе инфляцию не обуздать, уверяет министр

Ослабление кредитно-денежной политики Центробанком приведет к росту инфляционных процессов и отразится на самих россиянах, экономике страны и нивелирует те успехи, которых удалось добиться за последние годы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, ужесточение бюджетных мер в условиях санкций – крайне трудоемкий процесс. Стране требуются денежные средства как на социальную сферу, так и на оборонную отрасль и, конечно, на технологическое развитие с финансовой поддержкой регионов.

В таких условиях, утверждает Силуанов, необходимо расставлять приоритеты и проявлять большую ответственность в финансовой политике.

Отдельно министр высказался о резонансной мере Центробанка с многократным повышением ключевой ставки. Минфин уверяет, что в противном случае в стране бы раскручивалась "инфляционная спираль", которая бы ударила и по гражданам, и "съела" бы все доходы страны.

"Нам, может быть, это не нравится, но это абсолютно правильно в нынешней ситуации", – высказался Силуанов.

Напомним, с июля Центробанк ужесточает кредитно-денежную политику. 27 октября ключевая ставка была поднята на два п.п. и составила 15 процентов годовых.