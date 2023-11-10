Силуанов объяснил скандальное решение Центробанка по ключевой ставке

Минфин уверен, что это еще не самый плохой вариант

Последние меры Центробанка по ключевой ставке, которая ныне составляет 15 процентов годовых, продиктованы необходимостью предотвращения дальнейшего повышения потребительских цен, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр экономики считает, что в дальнейшем регулятор будет ужесточать монетарную политику – до тех пор, пока не увидит, что предпринятых мер достаточно для сдерживания инфляции. В противном случае прогноз Эльвиры Набиуллиной об очередном повышении ключевой ставки до конца 2023 года окажется вполне реальным.

Впрочем, до конца года Минфин ожидает значительно более низких темпов дефицита государственного бюджета. И все прогнозы по снижению этих темпов, а также росту благосостояния населения имеют благоприятный характер.

Министр уверен, что ослабление российской валюты – один из факторов роста инфляции. Однако курс удалось укрепить – поэтому ситуация повернула в другое русло.

До этого Центробанк указывал на вероятное повышение ключевой ставки до начала 2024 года.

Напомним, ранее глава регулятора Набиуллина предупреждала о вытеснении с ипотечного рынка продуктов кредитования с нерыночными ставками по 0,1%.