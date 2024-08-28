Локализация производства двигателей для "Москвича" в России будет рентабельна при масштабировании бизнеса - эксперт

В настоящее время столичный автозавод выпускает три модели

Локализация в России производства двигателей для автомобилей марки "Москвич" очень важна для развития отечественного автопрома. Но рентабельным проект будет лишь при определенных условиях, указал генеральный директор GVS SpA (Италия) Вадим Демидов.

"Безусловно, планы по локализации в России производства двигателей и коробок передач стратегически крайне важны для развития отрасли. При этом "Москвич" достаточно серьезно подходит к реализации данного проекта, рассматривая даже строительство отдельного завода для этих целей. Но здесь главное, чтобы данный проект не превратился в очередное "переклеивание этикеток", а был реализован именно как полномасштабное производство двигателей и коробок передач с глубокой степенью локализации",

– подчеркнул Вадим Демидов в комментарии "Утро.ру".

Ранее коммерческий директор компании "Москвич" Максим Златокрылец рассказал в интервью изданию "За рулем" о перспективах локализации в РФ выпуска двигателей и коробок передач. В том числе в компании рассматривают возможность строительства завода, где будут производить двигатели не только для "Москвичей", но и для автомобилей других российских марок, поскольку рентабельность таких производств начинается от 200 тысяч единиц в год.

Вадим Демидов с подобной оценкой согласен, но предлагает смотреть шире:

"Мировой опыт подсказывает, что подобные производства будут рентабельны и успешны при масштабировании бизнеса и обеспечении потребностей сразу нескольких автомобильных заводов в России и странах Таможенного Союза. Следовательно, при реализации производственного проекта необходимо четко понимать, какие технологические решения, какие модели будут востребованы рынком и в каком объеме", – указал эксперт.

В целом, как показывает статистика, реализация подобных проектов – дело сложное, трудоемкое и затратное как в финансовом, так и временном плане, и может занять от нескольких лет до нескольких десятилетий, предупреждает Вадим Демидов. И если в вопросе высококвалифицированных кадров нет сомнений – грамотный технический персонал в России имеется, а в учебных заведениях качественно готовят молодых специалистов, то вот с доступом к современным технологическим решениям в текущей ситуации могут возникнуть сложности. А ведь это один из критериев конкурентоспособности продукции.

Впрочем, в России есть свои профессионалы, способные наладить запуск высокотехнологичных производств, уверен эксперт. И при должной поддержке со стороны государства, в том числе при выборе площадки для строительства завода, выделении земли, оперативной выдаче необходимых разрешений, своевременном финансировании, этот сложный и многоэтапный проект по импортозамещению в автомобилестроительной отрасли России может быть успешно реализован.

Столичное правительство приняло решение о возрождении автозавода "Москвич" после того, как весной 2022 года площадку покинула французская компания "Рено". В настоящее время завод выпускает три модели – городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".