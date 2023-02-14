Возрожденный завод "Москвич" поставит три тысячи автомобилей для такси и каршеринга - Собянин

Прокатиться в новом отечественном авто в качестве водителя или пассажира скоро можно будет в разных регионах страны

В 2023 году завод "Москвич" выпустит 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут с электродвигателем. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 14 февраля.

Большая часть автомобилей поступит в свободную продажу. Для этого завод развивает собственную дилерскую сеть. В настоящий момент создано 52 центра в 23 городах страны.

При этом три тысячи новеньких машины "Москвич-3" станут общедоступны: в соответствии с соглашением между заводом и группой компании "Яндекс" эти автомобили пополнят парки такси и каршеринга в разных уголках России.

"Благодаря перезапуску производства на “Москвиче” компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг",

– отметил Сергей Собянин.

Ожидается, что в будущем объем этих поставок станет еще выше, поскольку только для московского региона сервисам каршеринга и такси требуется 30 – 40 тысяч новых машин в год.

Серийная сборка автомобилей "Москвич-3" стартовала в столице осенью прошлого года. Власти города приняли решение спасать завод после того, как его покинула французская компания "Рено". Развитие московского кластера автомобилестроения, в том числе электромобилестроения, обеспечит работу как минимум для 40 тысяч человек.

О том, что из себя представляет новый "Москвич-3", "Утро.ру" рассказывало ранее.