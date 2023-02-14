Возрожденный завод "Москвич" поставит три тысячи автомобилей для такси и каршеринга - Собянин

Возрожденный завод "Москвич" поставит три тысячи автомобилей для такси и каршеринга - Собянин
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Прокатиться в новом отечественном авто в качестве водителя или пассажира скоро можно будет в разных регионах страны

В 2023 году завод "Москвич" выпустит 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут с электродвигателем. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 14 февраля.

Большая часть автомобилей поступит в свободную продажу. Для этого завод развивает собственную дилерскую сеть. В настоящий момент создано 52 центра в 23 городах страны.

При этом три тысячи новеньких машины "Москвич-3" станут общедоступны: в соответствии с соглашением между заводом и группой компании "Яндекс" эти автомобили пополнят парки такси и каршеринга в разных уголках России.

"Благодаря перезапуску производства на “Москвиче” компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг",

– отметил Сергей Собянин.

Ожидается, что в будущем объем этих поставок станет еще выше, поскольку только для московского региона сервисам каршеринга и такси требуется 30 – 40 тысяч новых машин в год.

Серийная сборка автомобилей "Москвич-3" стартовала в столице осенью прошлого года. Власти города приняли решение спасать завод после того, как его покинула французская компания "Рено". Развитие московского кластера автомобилестроения, в том числе электромобилестроения, обеспечит работу как минимум для 40 тысяч человек.

О том, что из себя представляет новый "Москвич-3", "Утро.ру" рассказывало ранее.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Раскрыты новые подробности смертельного удара Киева по Кадырову

Российская сторона, вероятно, не оставит покушение без ответа

Унижение Путина обернется для Украины страшными последствиями - СМИ

Киев предупредили об ответе Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей