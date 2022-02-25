Гороскоп на 26 февраля 2022 года

Гороскоп на 26 февраля 2022 года
Фото: Gunter Flegar/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Звезды советуют рационально принимать решения о новых покупках

День обещает быть удачным для приобретений и покупок, главное совершать их с умом и не принимать поспешных решений. Вообще любой результат 26 февраля будет зависеть от сосредоточенности и выдержки. 

Овен 

На каждом углу вас подстерегают искушения. Чтобы не совершить опрометчивый импульсивный поступок, проявляйте силу воли. Также отстаивайте свою точку зрения и не принимайте участия в мероприятиях, которые вам кажутся сомнительными. 

Телец 

В этот день звезды советуют расстаться со всем, что приносит в жизни дискомфорт. Причем речь идет не только о бесполезных вещах – следует разорвать отношения с людьми, общение с которыми отнимает энергию. 

Близнецы 

Вам под силу победить кого угодно в споре, однако не следует быть слишком самоуверенными, иначе потом удача может покинуть вас. Также звезды советуют внимательнее относиться к своему здоровью и не общаться с незнакомцами. 

Рак

Ваша плодотворная деятельность в этот день наконец-то принесет свои плоды и мотивирует  вас стараться еще больше. Не бойтесь рассчитывать на помощь более влиятельных людей – они помогут решить вопросы в тех сферах, где у вас не хватает опыта. 

Лев 

Этот день астрологи рекомендуют посвятить решению проблем в личной жизни. Как следует поговорите с любимым человеком и обсудите все вопросы, которые вас волнуют. Благодаря этому между вами наступит взаимопонимание и начнется новый этап в отношениях. 

Дева 

Посвятите день себе и своему душевному состоянию. Хорошим решением будет отпроситься с работы и просто разобраться с накопившимися тревогами и страхами. Вечер порадует вас душевной атмосферой рядом со второй половинкой. 

Весы 

В этот день звезды советуют рискнуть в личной жизни, именно 26 февраля есть шанс нырнуть в омут с головой в отношения, которые перерастут в нечто серьезное. Главное, слушайте свое сердце и не просите у других людей советов. 

Скорпион 

26 февраля вам нужно сохранять уверенность в себе и своей правоте. Благодаря этому вы сможете добиться значимых успехов в работе и довести давно начатое дело до конца. Не бойтесь задавать вопросы по темам, в которых вы не разбираетесь – это лишь повысит качество вашего труда. 

Стрелец 

Этот день удачен для творческих начинаний и самовыражения в целом. Вы будете душой любой компании благодаря своему умению поддержать разговор. И будьте готовы к разговору по душам с близкими людьми, однако не бойтесь – он лишь пойдет на пользу вашим отношениям. 

Козерог 

День обещает быть спокойным и комфортным. Вероятны успехи на работе и удачное завершение делового проекта. Чтобы достигнуть всех вершин, которых вы хотите, не забывайте благодарить близких за их поддержку и внимание. 

Водолей 

Из-за резких смен настроения есть риск возникновения конфликтов и ссор с окружающими. Будет очень сложно держать эмоции и слова под контролем, однако это придется делать, чтобы предотвратить серьезные недомолвки с людьми. Постарайтесь найти занятие, которое вас расслабляет. 

Рыбы 

Вам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью – в этот день легко можно заболеть простудой или гриппом. Астрологи рекомендуют остаться дома и довериться родным, они быстро смогу поставить вас на ноги. Следует также полностью отключиться от решения деловых вопросов и дать себе отдохнуть. 

Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Зеленский спрятался от российских военных в подвале - главу Незалежной выдала шведский премьер

Политик рассказала, откуда вещал украинский лидер на саммите ЕС

Путин дал ответ на предложение Зеленского по переговорам

Украинский лидер ранее заговорил о нейтральном статусе Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей