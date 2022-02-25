Звезды советуют рационально принимать решения о новых покупках

День обещает быть удачным для приобретений и покупок, главное совершать их с умом и не принимать поспешных решений. Вообще любой результат 26 февраля будет зависеть от сосредоточенности и выдержки.

Овен

На каждом углу вас подстерегают искушения. Чтобы не совершить опрометчивый импульсивный поступок, проявляйте силу воли. Также отстаивайте свою точку зрения и не принимайте участия в мероприятиях, которые вам кажутся сомнительными.

Телец

В этот день звезды советуют расстаться со всем, что приносит в жизни дискомфорт. Причем речь идет не только о бесполезных вещах – следует разорвать отношения с людьми, общение с которыми отнимает энергию.

Близнецы

Вам под силу победить кого угодно в споре, однако не следует быть слишком самоуверенными, иначе потом удача может покинуть вас. Также звезды советуют внимательнее относиться к своему здоровью и не общаться с незнакомцами.

Рак

Ваша плодотворная деятельность в этот день наконец-то принесет свои плоды и мотивирует вас стараться еще больше. Не бойтесь рассчитывать на помощь более влиятельных людей – они помогут решить вопросы в тех сферах, где у вас не хватает опыта.

Лев

Этот день астрологи рекомендуют посвятить решению проблем в личной жизни. Как следует поговорите с любимым человеком и обсудите все вопросы, которые вас волнуют. Благодаря этому между вами наступит взаимопонимание и начнется новый этап в отношениях.

Дева

Посвятите день себе и своему душевному состоянию. Хорошим решением будет отпроситься с работы и просто разобраться с накопившимися тревогами и страхами. Вечер порадует вас душевной атмосферой рядом со второй половинкой.

Весы

В этот день звезды советуют рискнуть в личной жизни, именно 26 февраля есть шанс нырнуть в омут с головой в отношения, которые перерастут в нечто серьезное. Главное, слушайте свое сердце и не просите у других людей советов.

Скорпион

26 февраля вам нужно сохранять уверенность в себе и своей правоте. Благодаря этому вы сможете добиться значимых успехов в работе и довести давно начатое дело до конца. Не бойтесь задавать вопросы по темам, в которых вы не разбираетесь – это лишь повысит качество вашего труда.

Стрелец

Этот день удачен для творческих начинаний и самовыражения в целом. Вы будете душой любой компании благодаря своему умению поддержать разговор. И будьте готовы к разговору по душам с близкими людьми, однако не бойтесь – он лишь пойдет на пользу вашим отношениям.

Козерог

День обещает быть спокойным и комфортным. Вероятны успехи на работе и удачное завершение делового проекта. Чтобы достигнуть всех вершин, которых вы хотите, не забывайте благодарить близких за их поддержку и внимание.

Водолей

Из-за резких смен настроения есть риск возникновения конфликтов и ссор с окружающими. Будет очень сложно держать эмоции и слова под контролем, однако это придется делать, чтобы предотвратить серьезные недомолвки с людьми. Постарайтесь найти занятие, которое вас расслабляет.

Рыбы

Вам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью – в этот день легко можно заболеть простудой или гриппом. Астрологи рекомендуют остаться дома и довериться родным, они быстро смогу поставить вас на ноги. Следует также полностью отключиться от решения деловых вопросов и дать себе отдохнуть.