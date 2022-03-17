Что ждет российскую экономику: предсказания от популярных нумеролога и экстрасенса

Что ждет российскую экономику: предсказания от популярных нумеролога и экстрасенса
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Известные эзотерики дали прогноз на ближайшие несколько лет

В период, когда экономика достаточно нестабильна, люди хотят услышать хоть какие-то прогнозы о том, что ждет страну дальше. Одни из самых известных специалистов в области эзотерики рассказали о будущем России. 

Так, нумеролог Фарида Красавкина сообщила, что в ближайшие полгода возвращения крупных компаний ожидать не стоит, однако к концу года ситуация может поменяться. Что касается санкций, эзотерик заявила, что продлятся они примерно два-три года, при этом ослабления начнутся с конца 2022. В целом текущий год нумеролог назвала периодом трансформации России, которая завершится в 2024 и станет весьма удачной для страны. 

Говоря о ближайшем будущем, Красавкина сообщила, что май будет довольно успешным для РФ. Удача коснется всего, что связано с властью и статусом. В июне нумеролог прогнозировала очередной скачок коронавируса, однако уточнила, что к концу лета о болезни уже мало кто вспомнит.  В июле эзотерик предрекла России принятие необычных решений. 

Похожий прогноз дал и Зираддин Рзаев, звезда передачи "Битва экстрасенсов". Он также сообщил, что ближайшие два-три года будут довольно сложными, так как кризис начался в период, когда пандемия еще не закончилась. Самым серьезным его этапом является зима 2022 года. При этом экстрасенс подчеркнул, что кризис затрагивает не только Россию, но и весь мир. Летом Зиррадин Рзаев прогнозировал экономический подъем для людей, развивающих производство внутри страны. 

Ранее предсказанием о событиях в 2022 году делилась ведьма Елена Голунова.  

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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