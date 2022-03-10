Слова правителя из 19 века актуальны по сей день

10 марта является днем рождения правителя Российской империи Александра III, который известен как консерватор и миротворец. При этом императоре в стране не велись войны, а политика была направлена на укрепление самодержавия.

Александр III оставил своему сыну Николаю II Духовное завещание, которое остается актуальным для России по сей день. Говоря о внешней политике, он заявлял, что "У России нет друзей".

Давая наставление о том, что должен делать правитель, император говорил, что важно охранять самодержавие. При этом нужно помнить, что именно государь несет ответственность за подданных перед Богом. Среди важных качеств Александр III выделил твердость, мужественность, а также отсутствие слабости.

Государь дал сыну советы и по внешней политике. Эти наставления загадочным образом являются актуальными для современной обстановки в мире. Александр III советовал держаться политики независимости и помнить, что у России нет друзей, так как все боятся ее огромных размеров.

Помимо прочего, правитель завещал сыну покровительствовать Церкви, так как она часто спасала страну от бед, а также укреплять семью, которая является основой любого государства.

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