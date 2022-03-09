"Обидчикам не выиграть": известный старец предсказал исход конфликта России и Украины

"Обидчикам не выиграть": известный старец предсказал исход конфликта России и Украины
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Пророчество было сделано еще в середине прошлого века

В непростое время человечество особенно сильно хочет заглянуть в будущее, чтобы узнать исход тех или иных событий. Каждый день появляются предсказания известных провидцев о конфликте между Россией и Украиной. Теперь в Сети стало фигурировать имя старца Тихона, который еще в середине прошлого века якобы говорил о событиях нынешних дней. 

О предсказании монаха-отшельника рассказала женщина, которая в свое время обращалась к Тихону за помощью в личном вопросе. У нее болел сын, и она хотела попросить совет у старца. Тот успокоил женщину и заверил, что через три года парень будет здоров, а потом заговорил совершенно на другую тему, в которой можно увидеть картину современных событий. 

Так, старец Тихон говорил о расколе, похожем на тот, что произошел в свое время в христианстве. Прорицатель заявил, что народ пойдет на народ, и при этом погибнет тот, кто "с мечом придет". По его словам, причиной братской вражды станет политический блуд. Монах-отшельник предупреждал также не слушать никого из-за океана. Говоря об исходах конфликта, Тихон предупредил, что каждому, кто пойдет на Россию, будет плохо, и что "обидчикам нашим не выиграть никогда". 

Монах рассказал и о последствиях текущей ситуации для России. Если верить его пророчеству, наша монета, то есть рубль, будет почитаться во всем мире, а на русском языке заговорит большое количество народностей. 

Ранее эксперты расшифровали послание предсказателя Нострадамуса о смерти известного правителя в текущем году. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

"Огромная бомба": эксперт расшифровал заявление Нуланд о биолабораториях на Украине

Американская чиновница пытается замести следы незаконной деятельности Вашингтона на территории Незалежной

Решение Байдена разбило антироссийскую коалицию Запада

Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей