Пророчество было сделано еще в середине прошлого века

В непростое время человечество особенно сильно хочет заглянуть в будущее, чтобы узнать исход тех или иных событий. Каждый день появляются предсказания известных провидцев о конфликте между Россией и Украиной. Теперь в Сети стало фигурировать имя старца Тихона, который еще в середине прошлого века якобы говорил о событиях нынешних дней.

О предсказании монаха-отшельника рассказала женщина, которая в свое время обращалась к Тихону за помощью в личном вопросе. У нее болел сын, и она хотела попросить совет у старца. Тот успокоил женщину и заверил, что через три года парень будет здоров, а потом заговорил совершенно на другую тему, в которой можно увидеть картину современных событий.

Так, старец Тихон говорил о расколе, похожем на тот, что произошел в свое время в христианстве. Прорицатель заявил, что народ пойдет на народ, и при этом погибнет тот, кто "с мечом придет". По его словам, причиной братской вражды станет политический блуд. Монах-отшельник предупреждал также не слушать никого из-за океана. Говоря об исходах конфликта, Тихон предупредил, что каждому, кто пойдет на Россию, будет плохо, и что "обидчикам нашим не выиграть никогда".

Монах рассказал и о последствиях текущей ситуации для России. Если верить его пророчеству, наша монета, то есть рубль, будет почитаться во всем мире, а на русском языке заговорит большое количество народностей.

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