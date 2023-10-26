Россиянам предрекли тяжелые испытания в 2024 году

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Нумерологи утверждают, что нельзя точно назвать какие-то даты счастливыми или неудачными, хотя взаимосвязь с определенными событиями и числами имеется. Эксперт Илаха Самедова утверждает, что многое нужно просчитывать конкретно под каждого человека, хотя и признается, что 2024-й год принесет многим россиянам тяжелые испытания.
Особенно сложным периодом окажется конец зимы – начало весны.
"Без точных дат примерно первая половина года будет очень сложная для всех", – указала специалист.
Ожидать особо важных событий стоит людям, у которых по нумерологии складывается девятка. Для этого нужно сложить цифры дня и месяца рождения, сообщает "Пятый канал".
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