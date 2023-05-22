Страны предупреждали о последствиях

Еще в прошлом году нумерологи утверждали, что с марта по август 2023-го года высока вероятность использования опасного оружия, которое может серьезно навредить Европе. В результате они оказались правы. Как ранее заявил Патрушев, сейчас на европейские государства движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения припасов с обедненным ураном.

По словам нумерологов, поставки такого оружия на Украину будут оборачиваться этих стран разрушительными последствиями. Не исключено, что может задеть и Россию, но хуже всего придется украинскому народу.

"Это приведет к колоссальной гибели в последующем детей. Как вы видите сами это уродство, генетический отклонения в развитии будущих поколений. Это то, что повлияет на будущее украинских военных",

– утверждает прогност Джули По.

