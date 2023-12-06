Астролог сделал прогноз для Водолеев на декабрь

Астролог сделал прогноз для Водолеев на декабрь
Фото: freepik.com
Месяц подарит знаку вдохновение

Конец 2023-го года для Водолеев будет хорошим. Для них могут открыться новые двери в карьерной, личной и финансовой сфере – это станет отличным заделом для предстоящего года. Астролог Дмитрий Шимко в своем прогнозе для "Утро.ру" рассказал, что в декабре представителей этого знака никто не сможет остановить.

Водолеям стоит вести себя в этом месяце как "самостоятельная единица", но и поддержка верных и влиятельных партнеров не помешает. Вероятнее всего, конец года окажется многозадачным: появятся новые задумки, проекты, но и дела 2023-го года вас отпускать не будут.

"По большей части декабрь выглядит  вполне себе комфортным, хотя год Кролика испытывал на прочность ваши нервы", – отметил астролог.

Если в предыдущие месяцы приходилось постоянно сглаживать углы, то в декабре Водолеев ждет более безмятежный период, который обязательно подарит вдохновение. Этим можно воспользоваться, чтобы очертить планы на ближайшие 10 лет.

Ранее астролог рассказал, что ждет Козерогов в декабре.

Источник: Утро.ру
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