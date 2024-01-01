Нумеролог рассказала, почему не стоит бояться високосного 2024 года

Нумеролог рассказала, почему не стоит бояться високосного 2024 года
Фото: unsplash.com
Эксперт развеяла главные мифы

Вокруг твердят, что високосный 2024-й – год максимальной кармы: нельзя менять работу, нельзя рожать детей, чтобы вдруг не испортить их судьбу. Нельзя жениться и выходить замуж, ни в коем случае нельзя переезжать и вообще ничего нового совершать не следует. На самом деле ничего страшного в високосном году нет. Об этом "Утро.ру" рассказала нумеролог Алена Анисимкова. 

Она напомнила, что раньше таких представлений о високосных годах не было. В пример специалист привела Олимпийские игры, которые устраивали каждые четыре годы, чтобы объединить нации.

"Вообще история високосного года она очень глубинная и связанная с возможностью сотворить добрые дела, что-то созидать, делать свою жизнь краше, лучше счастливее и на один дополнительный день больше, который нам дарит именно високосный год. Представляете, что 29 февраля, на один день больше мы можем порадовать себя и порадовать своих близких. Это ли не волшебно?", – делится Анисимкова.

По ее словам, високосный год появился в ходе постоянной изменчивости в подходе к летоисчислению. Во времена Юлия Цезаря было решено использовать Юлианский календарь, который и дает один дополнительный день раз в четыре года – и никакой мистики в этом нет.

"И високосным годом никто ничего нехорошего не связывал никогда. Напротив, именно в этот год старались проводить объединяющие мероприятия, считалось хорошо играть свадьбы, собирать большое количество людей на праздниках. Год наделялся добрыми смыслами. Но, с течением времени по непонятным причинам, високосный год начали дискредитировать и наделять какими-то негативными характеристиками, связывая с ним неудачи и провалы. Но на самом деле катаклизмы и какие-то неприятности случаются и обычные года, и с дополнительным днем это никак не связано", – говорит нумеролог.

Фото: пресс-служба

Она посоветовала не программировать себя на плохие события, чтобы не быть более уязвимыми. Хотя в действительности 2024 год несет в себе тяжелые энергии.

"Это год Сатурна, год финансового становления и запуска новых проектов, перехода на интересный новый цикл. И этот переход самым непосредственным образом касается нашей России. И непосредственно про "роковую" дату, которую все так боятся – 29 февраля. На самом деле в 2024 году это будет интересный день. Он выпадает на хорошую фазу луны. Это лунные сутки, когда мы можем очищаться от плохого и наполнятся позитивной энергией. Это будет четверг – двойное очищение от негатива и трансформации входа в весну. А весна – это огромный прилив сил. И у людей, рожденных 29-го февраля есть особая миссия заботиться о психическом состоянии и здоровом веселье всех окружающих, искать во всем позитив",

– подытожила Анисимкова.

Источник: Утро.ру
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