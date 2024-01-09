В январе все знаки Зодиака ждут ужасные трудности: предупреждение Глобы

Специалист рассказала, чего ожидать от первого месяца года и кто отвечает за январские события

Знаменитый астролог Тамара Глоба пророчит в наступившем году нелегкие времена для всего зодиакального круга. Она уверяет, что за все события, удачи и неудачи – за все, что случится в январе, отвечает хозяин дверей святой Януарий. Именно этот персонаж, считает она, является тем, кто завершает прошлый календарный период и разрешает краешком глаза осторожно заглянуть в будущее.

По словам Глобы, Януарий переносит деяния и события из декабря 2023 года в январь 2024.

"Довольно часто я в своих прогнозах говорила о том, что грядет наиболее критический период", – заключила астролог.



Помимо этого, она уверена, что именно первый месяц года прекрасно подходит для того, чтобы провести мирные переговоры в тех конфликтах, которые разразились в предыдущие периоды.

Эксперт заметила, что январские люди практичны и отличаются прагматичностью и требовательностью, что не отменяет романтики и чувствительной натуры. Месяц, которому покровительствует Козерог, наполнится неоднозначными явлениями.

Ранее мы рассказывали, каким в целом выдастся наступивший год для всех знаков Зодиака, а также чего ждать, опасаться и на что надеяться всем представителям зодиакального круга в 2024 году.