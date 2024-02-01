Названы лучшие знаки зодиака: астрологи раскрыли карты

Специалисты перечислили главные преимущества

О том, кто лучше среди всех знаков зодиака, люди спорят десятилетиями. Конец этому решили положить астрологи. Они внесли ясность и перечислили преимущества каждого знака зодиака.

Близнецов астрологи назвали самым удачливым знаком зодиака. Если кто и умеет появиться в нужное время в нужном месте, то это они. Сильные духом Рыбы предпочитают добиваться всего самостоятельно. Их не сломить, несмотря на мягкость и покладистость.

Весов специалисты назвали самым общительным знаком, а - Тельцов самым заботливым и бережным. Если кто и мечтает об идеальной семье, то нужно выбирать Рака в партнеры. Астрологи уверены, что с этим знаком можно построить самые крепкие отношения. А вот Скорпионов, напротив, интересует в первую очередь страсть. Они стремятся получить удовольствие во всем.

Водолеи – генераторы идей и способны благодаря им многого добиться. Поэтому астрологи уверены, что этот знак самый креативный. Рядом идет "достигатор" Козерог, для которого цель – главное в жизни. А вот Дева, по мнению астрологов, добьется успехов благодаря своему экстраординарному уму.

Львы буквально наслаждаются своим обаянием и всегда предпочитают находиться в толпе поклонников. Где-то неподалеку Стрельцы, которые колдовали над своим безупречным видом, за что заслужили от экспертов звание самого красивого знака зодиака. А вот Овны были названы самым честным представителем гороскопа.

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