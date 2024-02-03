Двум знакам зодиака предсказали небывалую удачу в феврале

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Наступивший февраль принесет с собой очень важный период в жизни большинства людей. Кого-то ждут судьбоносные встречи, новая влюбленность, ответственные дела. А некоторые столкнутся с небывалой удачей – это гарантированно ждет представителей двух знаков зодиака, утверждает астролог Татьяна Рубина.
В беседе с "Пятым каналом" она рассказала, что крайне благоприятным месяц окажется для Тельцов и Козерогов. Удачные стечения обстоятельств будут сопутствовать им на протяжении всего февраля, но тут будет важна личная инициатива и конкретные действия – без них ухватиться за удобный шанс не получится.
У Раков, Рыб и Скорпионов эти четыре недели окажутся периодом активности и реализации своих сил. В целом настроение у представителей этих знаков зодиака будет более мечтательным и способствовать отдыху.
А Девам, Стрельцам и Близнецам предстоит выйти из зоны комфорта. Чтобы пережить этот период с пользой лучше оттачивать свои самые лучшие качества.
Самыми хорошими днями в феврале окажутся 15-е и 16 число, а неблагоприятными будут 9, 23 и 28 февраля.
Ранее астролог Василиса Володина предупредила, что февраль для многих знаков зодиака окажется неожиданным.
Мероприятия с участием звезды могут отменить в любой момент