Росатом реализовал все планы по развитию атомной науки и технологий в 2022 году

Росатом реализовал все планы по развитию атомной науки и технологий в 2022 году
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
В 2023 году работы в области РТТН будут продолжены

Госкорпорация "Росатом" отчиталась о реализации в 2022 году комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (КП РТТН). По пяти федеральным проектам все запланированные ключевые показатели были достигнуты.

Так, в рамках инициативы социально-экономического развития "Новая атомная энергетика" в прошлом году был разработан технический проект реакторной установки РИТМ-200Н, которая станет основой для атомных станций малой мощности. Кроме этого, введена в эксплуатацию первая очередь учебно-тренировочного информационного центра Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), сооружаемого в рамках проекта "Прорыв". Активная зона реактора БН-800 (энергоблок № 4 Белоярской АЭС) была загружена МОКС-топливом на 93%.

В рамках федерального проекта по созданию экспериментально-стендовой базы выполнены запланированные НИОКР в обоснование безопасности многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР и продления сроков эксплуатации БОР-60. В апреле 2022 года на площадку сооружения МБИР с опережением сроков был доставлен корпус реактора – уникальное изделие длиной 12 метров, диаметром 4 метра и весом более 83 тонн. В январе 2023 года была завершена установка корпуса реактора в проектное положение. Полностью завершить строительные работы планируется в 2026 году, что на год раньше первоначального срока.

В ходе реализации федерального проекта, связанного с термоядерными и плазменными технологиями, разработан и изготовлен внутрикамерный элемент защиты первой стенки, а также литиевый лимитер для экспериментов на российском токамаке Т-15МД. Он способен работать стационарно с принудительным охлаждением и внешней подпиткой жидким литием.

Создатели прототипа плазменного ракетного двигателя в 2022 году представили ускоритель плазмы с системой предварительной ионизации рабочего тела, а также экспериментально исследовали энергобаланс в плазменном потоке с высоким удельным импульсом и разработали методы повышения ресурса его электродов. Планируется, что прототип двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса будет создан в 2024 году.

В рамках еще одного НИОКР специалисты разработали технологию лазерного ударного упрочнения металлических материалов. Новация позволяет убрать внутренние напряжения, возникающее в металле при механической обработке, что повышает прочность и долговечность стальных изделий. В частности, твердость поверхности металла, из которого делают элементы газовых турбин, увеличивается в 3,5 раза, а шероховатость сокращается на 25%.

В рамках федерального проекта по новым материалам и технологиям специалисты научного дивизиона Росатома в 2022 году создали методику ускоренных испытаний, позволяющую сократить цикл разработки нового материала в 3-4 раза. Она уже показала свою эффективность при разработке твэлов из бескислородного углеволокна на основе карбида кремния, а также конструкционных топливных материалов для реакторов типа БР, БН, БРЕСТ.

На энергоблоке №1 Курской АЭС-2 в рамках федерального проекта по отработке технологий серийного строительства энергоблоков АЭС в 2022 году установлен в проектное положение корпус реактора, а на энергоблоке №2 завершено бетонирование перекрытия установки главного циркуляционного насоса. Готовность Курской АЭС-2 к вводу в промышленную эксплуатацию доведена до 37,48 %, что выше запланированного.

В целом в прошлом году организации Росатома выполнили работы по 54 госконтрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"Реализация комплексной программы по развитию атомной науки и технологий – важный шаг для технологического развития России, создания передовых отечественных наукоемких технологий. Благодаря этой многолетней программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать серьезные проекты, которые будут определять не только будущее атомной энергетики на несколько десятков лет вперед, но и способствовать развитию ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других наукоемких отраслей экономики",

– подчеркнул генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (КП "РТТН") разработана Госкорпорацией "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования РФ. Она предусматривает разработку новых технологий, материалов и образцов техники, техническое перевооружение, строительство уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и управления реакциями термоядерного синтеза, а также атомных станций малой мощности.

Источник: Росатом ✓ Надежный источник
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