Доля российского кобальта-60 на мировом рынке достигнет 30% в 2023 году

Росэнергоатом расширяет производство и номенклатуру медицинских изотопов

Пятая часть потребляемого в мире радиоактивного вещества кобальт-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов, сегодня производится силами концерна "Росэнергоатом" (входит Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом"). Но уже к концу текущего года этот объем вырастет до 30% мирового рынка, сообщили в пресс-службе.

Увеличение производства в России кобальта-60 связано с тем, что его начали производить на реакторах РБМК Смоленской атомной станции. Первая отгрузка состоялась в марте 2023 года.

"Конструкторами, проектантами, изготовителями, монтажниками при самом непосредственном участии персонала практически всех служб Смоленской АЭС проделана колоссальная работа по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. Благодаря этому, в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам",

– сказал заместитель гендиректора – директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская АЭС" Павел Лубенский. Учитывая отгрузки кобальта-60 с Ленинградской АЭС и начало отгрузок в мае 2023 года с Курской АЭС, Росэнергоатом уже в этом году достигнет доли в 30% мирового рынка кобальта-60, прогнозируют специалисты.

В планах концерна – увеличение объемов производства на реакторах РБМК и расширение номенклатуры изотопов, наиболее востребованных в России и мире в целом. Речь, в первую очередь, о веществах, используемых в медицине.

Так, на Ленинградской АЭС с 1997 года вырабатывается йод-125, йод-131, молибден-99. Теперь в линейке новых перспективных продуктов Ленинградской АЭС появится еще лютеций-177. Планируется также, что к 2025 году будет обеспечена наработка изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской АЭС. В том числе, это такие востребованные изотопы для производства радиофармпрепаратов, как йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153. Это позволит значительно увеличить количество производимого сырья, а соответственно – и количество жизненно необходимых препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

"Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС позволит более чем в 2 раза увеличить производственные мощности Росэнергоатома и обеспечить поставки на сооружаемый Госкорпорацией "Росатом" в городе Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины",

– сообщил заместитель гендиректора – директор по бизнес-развитию Концерна "Росэнергоатом" Никита Константинов.

Реализация проектов Росатома по производству кобальта и изотопов медицинского назначения относится к задачам стратегической важности, поскольку нацелена на повышение качества жизни населения, охрану его здоровья, а также на развитие российской промышленности.