Летевший в Португалию за россиянами самолет принудительно развернули

Летевший в Португалию за россиянами самолет принудительно развернули
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рейс совершался авиакомпанией "Уральские Авиалинии"

Посольство России в Лиссабоне сообщило, что накануне вечером, 27 февраля, Португалия закрыла небо для наших авиаперевозчиков без предварительного уведомления об этом. Из-за этого пассажирскому самолету пришлось развернуться и вернуться в Москву

Борт вылетел за гражданами РФ, которые по каким-либо причинам остались на Мадейре. Из-за того, что его принудительно развернули в воздухе, группа соотечественников не смогла вернуться в Москву. Рейс "Уральских авиалиний" был вынужден вернуться обратно. 

Сейчас активно прорабатываются варианты того, как наши туристы могут прилететь в Россию. Росавиация вместе с МИД и Ростуризмом составляет график специальных вывозных рейсов для жителей нашей страны. Все подробности будут опубликованы после того, как станет ясно, какие объемы перевозок потребуются. 

Дипмиссия сообщила, что сайт посольства и электронная почта работают с перебоями из-за мощных кибератак. В посольстве также заявили, что Запад старается всеми силами не дать людям за рубежом получать объективные сведения о происходящих событиях. 

Напомним, что Европа приняла решение о том, чтобы закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в свою очередь заявила о том, что рейсы из тех стран, которые заблокировали свое небо, также выполняться не будут. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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