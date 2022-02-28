Рейс совершался авиакомпанией "Уральские Авиалинии"

Посольство России в Лиссабоне сообщило, что накануне вечером, 27 февраля, Португалия закрыла небо для наших авиаперевозчиков без предварительного уведомления об этом. Из-за этого пассажирскому самолету пришлось развернуться и вернуться в Москву



Борт вылетел за гражданами РФ, которые по каким-либо причинам остались на Мадейре. Из-за того, что его принудительно развернули в воздухе, группа соотечественников не смогла вернуться в Москву. Рейс "Уральских авиалиний" был вынужден вернуться обратно.

Сейчас активно прорабатываются варианты того, как наши туристы могут прилететь в Россию. Росавиация вместе с МИД и Ростуризмом составляет график специальных вывозных рейсов для жителей нашей страны. Все подробности будут опубликованы после того, как станет ясно, какие объемы перевозок потребуются.

Дипмиссия сообщила, что сайт посольства и электронная почта работают с перебоями из-за мощных кибератак. В посольстве также заявили, что Запад старается всеми силами не дать людям за рубежом получать объективные сведения о происходящих событиях.

Напомним, что Европа приняла решение о том, чтобы закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в свою очередь заявила о том, что рейсы из тех стран, которые заблокировали свое небо, также выполняться не будут.