Очевидцы сняли странное поведение неизвестного на видео

В подмосковной Балашихе на камеру сняли неизвестного мужчину, который занимался весьма странным делом. Он выбрасывал из контейнера снег, который ранее уже был убран.

Он стоял прямо на краю проезжей части, где активно ездили различные транспортные средства, пишет сайт "Подмосковье сегодня". К счастью, непонятные действия неизвестного не навредили ни мимо проезжающим машинам, ни пешеходам, которы сняли происходящее на видео и выложили в сеть. В комментариях пошутили, что гражданин просто не хочет, чтобы зима заканчивалась.

Ранее стало известно о задержанных в Подмосковье дорожных аферистах. Они обманом заставляли пожилых водителей приезжать в автосервис, где брали с них большую сумму денег за услугу, которую на самом деле не выполняли.