В Балашихе мужчина выбрасывал уже собранный снег на проезжую часть

Очевидцы сняли странное поведение неизвестного на видео

В подмосковной Балашихе на камеру сняли неизвестного мужчину, который занимался весьма странным делом. Он выбрасывал из контейнера снег, который ранее уже был убран. 

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Публикация от Балашиха Рулит! (@ru_balashiha)

Он стоял прямо на краю проезжей части, где активно ездили различные транспортные средства, пишет сайт "Подмосковье сегодня". К счастью, непонятные действия неизвестного не навредили ни мимо проезжающим машинам, ни пешеходам, которы сняли происходящее на видео и выложили в сеть. В комментариях пошутили, что гражданин просто не хочет, чтобы зима заканчивалась. 

Ранее стало известно о задержанных в Подмосковье дорожных аферистах. Они обманом заставляли пожилых водителей приезжать в автосервис, где брали с них большую сумму денег за услугу, которую на самом деле не выполняли. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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