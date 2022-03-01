Золотистый ретривер буквально застыл в странной позе

Йога является популярной физической практикой в наши дни. Оказывается, ее любят не только люди, но и животные. По крайней мере ей точно увлекается золотистый ретривер, который буквально взорвал Сеть позой из индийской практики.

Пользователь под ником rjthegolden опубликовал видео, на котором пес ведет себя довольно странно. Он изогнулся так, что смог грызть собственный хвост, что он с огромным удовольствием и делал на протяжении ролика. Потеряв его из виду, пес начал атаковать свою заднюю лапу. Во время этих странных действий он забавно выпучивал глаза. "Сумасшедшая собака", – подписал видео владелец аккаунта.

Ролик стал безумно популярным в Сети. Видео собрало 4,9 миллионов просмотров и более чем 751 тысячу лайков. Пользователи в большом количестве оставляли комментарии и вдоволь посмеялись над забавным псом.

"Он был бы хорош в Твистере", "Собака, перевернутая дом наперед и вверх ногами, так очаровательна", "О нет, наш пес сломался", "Наконец-то кто-то разработал надежный метод ловли хвоста", "Он такой глупенький и милый"

Ранее "Утро" делилось роликом, где наглый рыжий кот запер хозяйку в туалете. Она ругала его за испорченный рулон туалетной бумаги, а пушистый хулиган вместо того, чтобы исправить свое поведение, решил избавиться от хозяйки.