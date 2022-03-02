Наблюдениями поделился застрявший в Эквадоре россиянин

Из-за проблем с перелетами некоторые россияне не могут сейчас вернуться домой из путешествий. Один из туристов, застрявших в Эквадоре, рассказал, как к русским относятся в Латинской Америке.



По его словам, к туристам из России здесь не проявляют яркого негатива. Люди по-прежнему улыбаются, здороваются, лишь с грустью говорят о событиях, которые везде транслируют. Путешественник выразил надежду на то, что такое отношение сохранится, несмотря на то, что местные жители смотрят американские новости.



Он также рассказал про женщину из Нидерландов, которая долгое время живет в Эквадоре. Она, как и остальные, не проявила никакого негатива. По его словам, женщина прекрасно понимала, что точно не русский народ виноват в том, что сейчас происходит с миром.

В целом в Латинской Америке не сильно следят за развитием событий в России, так как страны находятся достаточно далеко друг от друга. Люди там живут обычной жизнью, веселятся и проводят карнавалы.

Однако не везде к российским туристам относятся с пониманием. Турист поделился историей своего друга, которого в Германии не обслужили в ресторане из-за того, что он русский. Путешественник выразил сожаление по поводу того, что есть такие неразумные люди.

Напомним, что Европа закрыла небо для российских самолетов, из-за этого многие туристы не имеют возможности вернуться домой.