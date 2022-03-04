Разбушевавшийся питомец был сильно разгневан

Домашние питомцы часто поражают хозяев своим характером. Иногда маленькое, с виду очень милое животное, оказывается суровым, сердитым и агрессивным. Порой из-за их бурных эмоций к ним даже бывает страшно подходить, ведь питомцы выражают их громкими звуками и рычанием. А если зверь сильно разъярен, в гневе он может и укусить человека.

Именно таким и оказался герой данного видео. Маленький пес буквально накричал на хозяина, заглянувшего в его маленький домик. Питомец начал сердито лаять и прогонять мужчину, который вторгся в его личное пространство. Удивительно, как в таком маленьком зверьке уместилось столько агрессии. Апогеем ролика стал его финал – разъяренное животное захлопнуло дверь домика обратно, окончательно показав хозяину, что ему там не рады. "Все высказал", – так подписали ролик в социальных Сетях. Действительно, если бы существовал переводчик с собачьего, хозяин сердитого пса наверняка бы услышал о себе много нелестных слов.

Ранее мы делились видео, на котором маленький щенок уснул прямо посреди гостиной. Вокруг царил шум, люди делали уборку, но малыша ничего не волновало – он спал так сладко, что дергал лапками во сне. Щенок не отреагировал даже на попытку хозяина потрогать его.