Пользователи Сети вдоволь посмеялись над забавным сходством

В социальной сети TikTok популярность набрало видео, где девушка примерила дешевые виниры. Пользователь под ником keelie_hm11 посмеялась над собственной покупкой и развеселила своих подписчиков.

Блогерша объяснила, что настоящие виниры стоят очень дорого, в рублях их сумма достигает 1,4 миллиона рублей. В связи с этим девушка решила сэкономить и приобрела их дешевой аналог всего за 200 фунтов стерлингов – на наши деньги это чуть больше 28 тысяч рублей. В результате зубы оказались слишком большими и белыми. Блогерша посмеялась сама над собой и признала, что данная покупка была пустой тратой денег.

Ролик мгновенно стал попадать в рекомендации к пользователям и за несколько дней собрал более одного миллиона просмотров. Пользователи в комментариях как следует посмеялись над странным приобретением и отметили сходство девушки с Джимом Керри из фильма "Маска".

"По крайней мере, вы можете посмеяться над собой, это отличное видео", "Похоже на тот фильм "Маска", "Что вы собираетесь с этим делать, есть ли решение", "Я тоже купил их, и зубы выглядели в 10 раз больше моего рта", "Джим Керри из "Маски", – пишут комментаторы.

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