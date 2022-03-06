Неожиданно заговоривший кот озадачил пользователей Сети - видео

Неожиданно заговоривший кот озадачил пользователей Сети - видео
Фото: Uwe Anspach/dpa/www.globallookpress.com
Питомец отчетливо произнес некоторые слова

Домашние животные часто поражают хозяев неожиданными навыками. Некоторые умеют открывать двери и пить воду из-под крана, кто-то из питомцев проявляет смекалку, а некоторые демонстрируют физические умения. 

Герой данного видео впечатлил хозяйку знанием русского языка и умением на нем разговаривать. Девушка ехала с питомцем домой на машине, он находился в переноске. Она успокаивала кота и говорила ему, что скоро они приедут домой, на что тот отчетливо спросил: "Домой?". Помимо этого, на видео можно услышать, как ученый питомец говорит слово "да".

"Просто послушайте, как мой кот умеет разговаривать…", – подписала ролик ошарашенная хозяйка. 

@whoisdumpling

♬ оригинальный звук - dumpling 🥟

Видео получило огромную популярность в интернете. Ролик собрал 14,3 миллиона просмотров и более двух миллионов лайков. Пользователи оценили знания питомца в русском языке и отметили, что коты действительно могут пародировать человеческую речь. 

"Коты мяуканьем подражают человеческой речи. Поэтому может и такое быть", "Меня буквально разрывает от смеха", "Моя кошка в шоке", "Кот-француз", "Я 10000 раз посмотрела"

Ранее мы делились видео, на котором маленький разъяренный пес проявил неожиданно агрессию по отношению к хозяину. Тот заглянул в домик питомца, и ему это явно не понравилось. Сердитое животное начало громко лаять, а в конце вообще захлопнуло перед мужчиной дверь. 

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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