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Домашние животные часто поражают хозяев неожиданными навыками. Некоторые умеют открывать двери и пить воду из-под крана, кто-то из питомцев проявляет смекалку, а некоторые демонстрируют физические умения.
Герой данного видео впечатлил хозяйку знанием русского языка и умением на нем разговаривать. Девушка ехала с питомцем домой на машине, он находился в переноске. Она успокаивала кота и говорила ему, что скоро они приедут домой, на что тот отчетливо спросил: "Домой?". Помимо этого, на видео можно услышать, как ученый питомец говорит слово "да".
"Просто послушайте, как мой кот умеет разговаривать…", – подписала ролик ошарашенная хозяйка.
@whoisdumpling ♬ оригинальный звук - dumpling 🥟
Видео получило огромную популярность в интернете. Ролик собрал 14,3 миллиона просмотров и более двух миллионов лайков. Пользователи оценили знания питомца в русском языке и отметили, что коты действительно могут пародировать человеческую речь.
"Коты мяуканьем подражают человеческой речи. Поэтому может и такое быть", "Меня буквально разрывает от смеха", "Моя кошка в шоке", "Кот-француз", "Я 10000 раз посмотрела"
Ранее мы делились видео, на котором маленький разъяренный пес проявил неожиданно агрессию по отношению к хозяину. Тот заглянул в домик питомца, и ему это явно не понравилось. Сердитое животное начало громко лаять, а в конце вообще захлопнуло перед мужчиной дверь.
Пока проект находится на стадии обсуждения