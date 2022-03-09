Яркие кадры пушистой "ракеты" украсили интернет

Питомцы нередко являются вдохновением для своих хозяев. Многие устраивают фотосессии для своих любимцев, и некоторые кадры получаются такими яркими и красивыми, что им мог бы позавидовать любой знаменитый глянцевый журнал.

Звездой одной из таких фотографий стал герой данного видео. В начале ролика хозяин обсыпает пса ярко-оранжевой порошковой краской, которую часто используют на фестивале весны Холи. Затем, по команде собака начинает бежать и прыгает через препятствие, которое специально было установлено на пути у питомца.

В момент прыжка фотограф сделал снимок, который мы видим в конце ролика. Благодаря яркой краске создается ощущение, что пес изображает ракету, которая только взлетела в небо. Пушистый красавец буквально выпрыгивает из оранжевого облака. В результате кадр получился живым, ярким и высококачественным. Такой снимок действительно мог бы украсить какой-нибудь журнал.

Ранее мы делились видео, звездой которого стал олень. Любопытный зверь буквально ворвался в магазин одежды и выбил там стекло. Животное начало метаться по помещению в попытке выйти, однако у него ничего не получалось. К счастью, рядом с магазином находились трое мужчин, которые помогли напуганному оленю выбраться наружу. Владельцы магазина пытаются с ними связаться, чтобы вручить награду за помощь.