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Романтические свидания – важная часть любых серьезных отношений. Оказывается, некоторые животные разбираются в этом не хуже многих людей. Иначе как еще можно объяснить происходящее на данном видео?
На ролике видно, как две маленькие собаки, предположительно шпиц и чихуахуа, устроили необычные пляски посреди комнаты. В своеобразном танце ведущим явно был белый пес. После нескольких попыток вальсировать, однако, в отношениях сладкой парочки что-то разладилось, и романтическая обстановка накалилась. В результате свидание закончилось небольшой дракой. Остается лишь надеяться, что пару песиков ждало такое же эмоциональное примирение.
Возможно, причиной нежелания продолжать танцы стала плюшевая игрушка, которая постоянно мешала пушистой собачке и путалась у нее под ногами. Так или иначе, собачий вальс пришлось прервать. "Попросил хозяина хату освободить на вечер", – так подписал ролик канал, опубликовавший его.
Ранее мы делились видео, которое буквально взорвал яркими цветами пес-модель. Хозяин обсыпал питомца оранжевой порошковой краской, и когда пес побежал и прыгнул через препятствие, сделал кадр. Фотография получилась в прямом смысле огненной – пес словно ракета вылетел из цветного облака.
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