Пророчество было сделано еще в 2016 году

Провидица Агафья во снах получает информацию, которая позволяет ей видеть будущее. Так, еще в 2016 году пророк говорила о ситуации, происходящей в наши дни между Россией и Украиной. Еще тогда Агафья предсказала исход для обеих стран.

Прорицательница увидела, что "Россию ждет военный триумф". Она заявила, что после сложных времен страна воспрянет, улучшит отношения с Америкой, и за счет этого получит еще большее количество влияния и силы. Агафья предсказала России расширение границ на запад.

Что касается Украины, пророк сообщила кровопролитии, в результате которого страна станет намного меньше по площади. Агафья уверяла, что государство будет разделено на несколько частей. Некоторые территории достанутся Польше, а Юго-восток станет российским. От самой Украины же останется лишь центральная часть, и та при этом не будет являться целостным государством.

По словам провидицы, территорию страны между собой разделят олигархи, правление которых не будет долгим. Агафья увидела бунт, который поднимут украинцы. После этого остатки украинской земли захотят восстановить отношения с Россией, а затем вовсе решат присоединиться к ней.

Ранее сообщалось о напутствии императора Александра III своему сыну Николаю II. Слова Духовного завещания остаются актуальными и по сей день.