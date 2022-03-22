Поплатился за любопытство: застрявший в банке кот устроил переполох в Сети

Поплатился за любопытство: застрявший в банке кот устроил переполох в Сети
Фото: Thorsten Jochim/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пушистый хулиган не на шутку испугался

Животные известны своим природным любопытством и желанием засунуть свой нос везде, где только можно. Причем в самом прямом смысле – интерес часто доводит питомцев до безвыходных ситуаций, из которых им не выбраться без помощи хозяев. 

Именно такой инцидент произошел с героем данного видео. Черно-белого кота не на шутку заинтересовала пластиковая банка, а точнее ее содержимое. В погоне за истиной смелый пушистик уверенно нырнул в омут с головой, вернее, засунул мордочку в злополучную емкость. 

Скорее всего, кот не рассчитывал на дальнейшее развитие событий. Дело в том, что при попытке вылезти обратно банка стала неким шлемом для питомца. Шокированный черно-белый хулиган в попытке хоть как-то избавится от нежеланного аксессуара начал отчаянно метаться. Это, однако, ему не сильно помогло. Нам остается лишь надеяться, что хозяин смог поймать обезумевшего кота и помог ему снять банку. "Немного подзастрял", – лаконично подписали забавное видео в Telegram-канале. 

Ранее "Утро" делилось видео, на котором кот ни в какую не хотел принимать нового питомца в дом. Хозяин решил разнообразить свою жизнь и завел себе собаку. Эта идея явно пришлась не вкусу его коту. Он обозначил это слишком явно: мяуканье, шипение, рычание – как только пушистик не пытался высказать свою неприязнь новому жильцу дома. 

Источник: Telegram
Марина ДИАНОВА
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