Как облететь санкции: россияне нашли способ добраться в Европу

Как облететь санкции: россияне нашли способ добраться в Европу
Фото: pixabay.com
Дорогие билеты и долгая дорога путешественников не пугают

Закрытое небо и западные санкции не лишили россиян возможности путешествовать по миру. Желающие находят возможность слетать в Европу, Азию и Америку через третьи страны. Пересадки, увеличившееся время в пути и подорожавшие билеты многих не пугают.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), чаще всего россияне выбирают пунктами пересадки аэропорты в Сербии, Турции и ОАЭ. Через Стамбул предпочитают добираться в Германию, Грецию, Италию, Испанию и Великобританию. Через Белград – в соседнюю Черногорию, а также на Кипр, Францию, Швейцарию. Дубай тоже популярен среди путешественников, летящих в Европу, США и азиатские страны.

В АТОР отмечают, что рейсы в Дубай, Стамбул и Белград тоже зачастую приходится брать с пересадкой в третьих странах, поскольку билеты на прямой самолет выходят дороже. Так, стоимость полета из Москвы в Турцию через Ереван на конец марта составляет от 39 тыс.рублей, тогда как беспересадочный маршрут обойдется минимум в 55 тысяч рублей.

Ранее в России возобновили программу туристического кэшбека. Она позволит вернуть до 20% стоимости за турпоездку по стране.

Фоторепортаж
Страны Запада вводят визовую блокаду для россиян
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com Фото: David Wall/Danita Delimont/www.globallookpress.com Фото: Zheng Huansong/XinHua/www.globallookpress.com
Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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