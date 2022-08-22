Концентрация взвешенных частиц в Москве остается в пределах нормы – КГХ

Концентрация взвешенных частиц в Москве остается в пределах нормы – КГХ
Фото: АГН Москва
Утром 22 августа жители некоторых районов столицы отмечали задымление в воздухе

Запах гари, который чувствовался в Москве в ночные часы из-за пожаров в соседних областях, в течение дня станет более слабым. На это указали в Комплексе городского хозяйства столицы в понедельник, 22 августа.

Специалисты КГХ пояснили, что ночью условия рассеивания в отдельных районах города были недостаточными, но с наступлением дня они улучшились. Однако ветром по-прежнему может приносить в Москву запах дыма и гари.

"Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано",

– подчеркивается в телеграм-канале КГХ Москвы.

Ранее Москва направила дополнительные силы и технику в Рязанскую и Владимирскую области, где уже несколько дней бушуют природные пожары из-за сухой и жаркой погоды. 

Источник: Телеграм-канал КГХ ✓ Надежный источник
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