Концентрация взвешенных частиц в Москве остается в пределах нормы – КГХ

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Запах гари, который чувствовался в Москве в ночные часы из-за пожаров в соседних областях, в течение дня станет более слабым. На это указали в Комплексе городского хозяйства столицы в понедельник, 22 августа.
Специалисты КГХ пояснили, что ночью условия рассеивания в отдельных районах города были недостаточными, но с наступлением дня они улучшились. Однако ветром по-прежнему может приносить в Москву запах дыма и гари.
"Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано",
– подчеркивается в телеграм-канале КГХ Москвы.
Ранее Москва направила дополнительные силы и технику в Рязанскую и Владимирскую области, где уже несколько дней бушуют природные пожары из-за сухой и жаркой погоды.
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