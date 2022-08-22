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В Москве прошел автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества "STOлица".
В ночь с 21 на 22 августа колонна белых, синих и красных автомобилей, выстроившихся по цветам российского триколора, сделала круг по Садовому кольцу. На машинах были также закреплены флаги РФ, а некоторые водители и пассажиры сделали тематический аквагрим.
По данным организаторов, в автопробеге приняло участие более 300 автомобилей.
День Государственного флага России отмечается с 22 августа 1994 года. В этом году праздничные мероприятия в Москве стартовали с 19 августа. Завершится праздник большим концертом на Поклонной горе и фейерверком в 22:00.
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