В патриотической акции приняли участие более 300 автомобилей

В Москве прошел автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества "STOлица".

В ночь с 21 на 22 августа колонна белых, синих и красных автомобилей, выстроившихся по цветам российского триколора, сделала круг по Садовому кольцу. На машинах были также закреплены флаги РФ, а некоторые водители и пассажиры сделали тематический аквагрим.

По данным организаторов, в автопробеге приняло участие более 300 автомобилей.

День Государственного флага России отмечается с 22 августа 1994 года. В этом году праздничные мероприятия в Москве стартовали с 19 августа. Завершится праздник большим концертом на Поклонной горе и фейерверком в 22:00.