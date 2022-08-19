В Москве пройдут десятки мероприятий в честь Дня флага России

Столичные парки, музеи, кинотеатры и культурные центры подготовили праздничную программу

22 августа Россия отмечает день Государственного флага. Различные общественные и культурные площадки Москвы подготовили к этому событию специальные мероприятия. Москвичей и гостей столицы ждут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

"В этом году ко Дню Государственного флага России для москвичей и туристов приготовили больше 60 мероприятий. Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ",

– рассказала Наталья Сергунина.

Праздничная программа в библиотеках начинается 19 августа. Там ждут детей и взрослых на интеллектуальные викторины и лекции, посвященные истории Государственного флага России, а также тематические выставки.

Галерея Ильи Глазунова (ул.Волхонка, д. 13) представляет работы художника, посвященные важным историческим событиям и персонам. В воскресенье, 21 августа в 13:00 для посетителей старше 12 лет проведут экскурсию по галерее.

Объединение культурных центров Зеленограда приглашает на праздничный концерт "В цветах России". Он состоится 21 августа в 16:00 в "Озеропарке" около корпуса 1002.

В музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ 21 августа в 16:00 и 18:00 пройдут экскурсии "Знамя в историях и лицах". Участники узнают, как триколор стал официальным символом России при Петре I и какая атрибутика использовалась до появления флага. А в центре "Космонавтика и авиация" в 18:00 состоится лекция "История отечественной космонавтики".

22 августа в честь праздника территорию ВДНХ украсят российскими флагами, волонтеры будут раздавать флажки и ленточки в цветах триколора. В 18:00 посетителей ВДНХ ждут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

Желающих поучиться пастельной техники живописи приглашают 22 августа в 12:00 к памятнику Виктору Гюго в саду "Эрмитаж". В шахматной беседке на территории Гончаровского парка пройдут уроки по аппликации и каллиграфии.

В кинотеатрах сети "Москино" на больших экранах покажут классику советского кинематографа: "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Начальник Чукотки" и др.

Вечером 22 августа большой праздничный концерт состоится на Поклонной горе.

Увидеть полный список мероприятий можно в разделе "Афиша" на портале mos.ru. Обратите внимание, что на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.