Собянин направил более 8 тысяч человек и 2300 единиц техники для борьбы с пожарами в соседних регионах

Мэр столицы предложил присваивать природным пожарам уровень федерального реагирования

Ситуация с лесными пожарами в Московском регионе стабильная, серьезных возгораний нет. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 24 августа.

Москва и Московская область учли печальный опыт 2010 года, когда регион заволокло дымом от природных пожаров, и реализовали масштабную программу по обводнению торфяников. Благодаря этому пожарная опасность в Подмосковье снизилась.

Однако москвичи продолжают страдать от смога, который приходит из соседних областей. В частности, сейчас сложная ситуация в Рязанской области. Там, несмотря на усилия пожарных, огонь "перепрыгивает" через минерализованные полосы и распространяется на север. Неприятности от дыма и смога испытывают жители на расстоянии до 400 км от очагов возгорания, отметил Собянин.

В связи с этим мэр Москвы предложил присваивать таким пожарам уровень федерального реагирования. По его словам, это позволит "не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров".

При этом Москва, не дожидаясь подобных решений, уже направила в соседние регионы людей и технику для помощи с тушением пожаров. В частности, для борьбы с возгораниями в Рязанской области выделено 8,7 тысячи человек, 2 386 единиц техники, шесть вертолетов, 28 мощных бульдозеров, уточняет АГН "Москва".

Кроме того, власти столицы готовы оказать содействие регионам с густонаселенными районами в организации профилактических противопожарных мероприятий:

"Например, в Центральном федеральном округе сделать дороги, лесозащитные полосы так, чтобы можно было в случае пожара очень быстро и оперативно доставить людей и технику в центр пожара и локализовать его", – пояснил Собянин.

В своем телеграм-канале мэр Москвы опубликовал фото– и видеокадры из Рязанской области, выразив надежду, что в ближайшие время основные очаги возгораний там будут локализованы.