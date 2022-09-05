Список объектов культурного наследия Москвы пополнили 14 построек

Список объектов культурного наследия Москвы пополнили 14 построек
Фото: АГН Москва
Дом с рыцарем, Дом моделей и другие объекты попали под бдительный контроль специалистов

Под охрану государства в Москве попали еще 14 исторических построек и архитектурных комплексов. Им присвоены статусы объекта культурного наследия регионального значения или выявленного объекта культурного наследия. Такие сооружения нельзя сносить, а все работы их по переустройству или реконструкции владельцы и арендаторы должны сначала согласовать с городом.

Одним из объектов, попавших под охрану, стал доходный дом в стиле модерн по адресу: Новая Басманная улица, дом 28, строение 1. Он был построен для купца Мальцева по проекту архитектора Николая Жерихова в 1905 году. Фасад украшен лепным декором: тут и фигурки ангелов, и маски-вампиры, и вензель владельца.

Охранный статус получил также доходный дом купца Якова Демента по адресу: улица Большая Полянка, дом 54, строение 1. Его построил Валентин Дубовской в 1911 году. На главном фасаде сохранились скульптуры, в том числе фигура рыцаря, а в интерьерах – росписи начала 20 века.

Легендарный Дом моделей на Кузнецком Мосту (дом 14) тоже отныне является объектом культурного наследия. Здание с отделанными красным гранитом колоннами, лепниной и коваными решетками было построено в начале прошлого века по проекту Адольфа Эрихсона. Изначально в нем располагался магазин меховых изделий, а с середины прошлого века советские манекенщицы там демонстрировали новинки текстильной промышленности.

Всего в столице насчитывается более 8,6 тыс. памятников архитектуры, и этот список постоянно расширяется.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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