Мероприятия ко Дню города пройдут на всех площадках Москвы

Мероприятия ко Дню города пройдут на всех площадках Москвы
Фото: Юлия Иванко/ АГН Москва
Столица отметит 875-летие 10 и 11 сентября

Праздничные мероприятия ко Дню города пройдут почти на всех площадках Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

К юбилею в столице подготовили не только обширную культурную программу. К этой дате приурочили запуск многих значимых общественно-социальных проектов.

"День города в этом году мы отмечаем, помимо сотен тысяч мелких проектов, крупными, такими как скоростной диаметр, открытие "Солнца Москвы" – самого большого колеса обозрения, главного корпуса ВДНХ совместно с "Третьяковкой", международного Дворца единоборств в "Лужниках",

– перечислил важные события Сергей Собянин.

Ранее на портале "Активный гражданин" москвичи приняли участие в формировании праздничной программы ко Дню города – 2022. Большинство отдали предпочтение мероприятиям для детей и разнообразным развлечениям в парках культуры и отдыха.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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