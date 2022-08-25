Мероприятия ко Дню города пройдут на всех площадках Москвы

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Праздничные мероприятия ко Дню города пройдут почти на всех площадках Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
К юбилею в столице подготовили не только обширную культурную программу. К этой дате приурочили запуск многих значимых общественно-социальных проектов.
"День города в этом году мы отмечаем, помимо сотен тысяч мелких проектов, крупными, такими как скоростной диаметр, открытие "Солнца Москвы" – самого большого колеса обозрения, главного корпуса ВДНХ совместно с "Третьяковкой", международного Дворца единоборств в "Лужниках",
– перечислил важные события Сергей Собянин.
Ранее на портале "Активный гражданин" москвичи приняли участие в формировании праздничной программы ко Дню города – 2022. Большинство отдали предпочтение мероприятиям для детей и разнообразным развлечениям в парках культуры и отдыха.
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