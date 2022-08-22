Большой триколор, "живая" карта России и концерт: Москва масштабно отметит День флага страны

В столице на 22 августа запланирована разнообразная программа праздничных мероприятий

22 августа в России отмечают День Государственного флага. В честь этого события в Москве состоятся различные шоу, экскурсии, флешмобы, концерты, стать участником или зрителем которых может каждый желающий бесплатно.

Одной из главных праздничных площадок в Москве станет Поклонная гора. Утром 22 августа там состоялась церемония поднятия флага России возле монумента Победы. Почетное право поднять триколор было предоставлено 10 лучшим ученикам кадетского корпуса имени маршала Г.К. Жукова.

Затем там же волонтеры развернули флаг России, состоящий из 90 частей – каждая частичка была привезена из разных регионов страны, на многих написаны добрые слова и пожелания.

Самый длинный флаг России появится на главной аллее парка Победы в 12:30. В создании флага примут участие три тысячи человек с табличками белого, синего или красного цветов.

Флешмоб "Карта России" пройдет у монумента Победы15:30 мск. Тысячи активистов в панамах и футболках одного из цветов российского флага выстроятся по контуру огромной карты нашей страны. Ее площадь составит более 1,5 тыс. квадратных метров.

На ВДНХ в этот день волонтеры будут раздавать отдыхающим флажки и ленточки в цветах триколора. В 18:00 желающие смогут посмотреть выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

Сеть кинотеатров "Москино" предлагает в этот день посмотреть любимые многими советские фильмы. Для посещения бесплатных сеансов нужно зарегистрироваться на сайте.

В течение дня на разных площадках города пройдут также концерты, мастер-классы и другие интересные мероприятия, сообщается на портале mos.ru.

Вечером на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием известных российских артистов. Завершится праздник красочным фейерверком в 22:00.