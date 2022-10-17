Москва выполнила задание по частичной мобилизации – Собянин

Москва выполнила задание по частичной мобилизации – Собянин
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Идти с повесткой в военкомат больше не требуется

Призыв по мобилизации в Москве окончен. Пункты сбора мобилизованных закрываются с 17 октября после 14:00. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме",

– написал Собянин в своем блоге в понедельник, 17 октября, отметив, что повестки, направленные москвичам по месту жительства или работы, прекращают свое действие, идти с ними в военкоматы больше не требуется.

Столичный градоначальник поблагодарил москвичей за патриотизм, ответственность и чувство долга и заверил мобилизованных, что, пока они находятся в армии, их родные будут окружены заботой.

"Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны",

– написал Сергей Собянин. Он также отметил, что столичные власти продолжат работу по улучшению быта в воинских частях в регионах, где служат москвичи.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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