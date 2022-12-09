Москва помогла Луганску подготовиться к зиме

Москва помогла Луганску подготовиться к зиме
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Столичные специалисты отправились в ЛНР со своей техникой и оборудованием

Более 300 объектов в Луганске подготовили к зимнему сезону московские коммунальщики. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проводились в рамках соглашения, подписанного между правительствами Москвы и Луганской народной республики. В преддверие осенне-зимнего сезона была сформирована программа по подготовке инженерных сетей и зданий в Луганске к наступающим холодам. В результате более 2500 сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы помогли восстановить и подготовить к зиме свыше 300 объектов в ЛНР.

"Проведены мероприятия по восстановлению и ремонту сетей газо-, водо-, энерго– и теплоснабжения на 152 объектах, выполнена опрессовка свыше 350 км теплосетей. Отремонтировано еще 149 объектов, в частности один детский сад и восемь школ",

– перечислил Петр Бирюков. По его словам, работы были проведены в кратчайшие сроки, поскольку в командировку в Луганск отправились сотрудники столичных коммунальных служб с большим опытом и высокой квалификацией.

Ранее сообщалось, что московские коммунальщики помогли подготовить к зиме также более 700 объектов в Донецке.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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