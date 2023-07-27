На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" откроется уникальная арт-фотозона

Гостям можно будет оказаться в ковше экскаватора и внутри трубы водоснабжения

Вряд ли можно поспорить с тем, как сильно Москва похорошела в последние годы. Одно за одним проходят мероприятия, которые не только могут развлечь как москвичей, так и гостей столицы, но и расскажут больше о том, как функционирует этот огромный и неповторимый город.

Ровно эту цель и преследует Московский урбанистический форум, который с начала августа будет проходить на четырех площадках столицы. Одна из них подготовлена при помощи Комплекса городского хозяйства Москвы. Откроется там уникальная арт-фотозона, каждый из посетителей которой сможет оказаться в ковше экскаватора либо внутри сегмента зеркальной трубы водоснабжения.

Кроме того, можно будет примерить на себя костюм газовика и, отметив АО "МОСГАЗ" под своим селфи, получить не только "огонечки", но и памятные призы.

Тем же, кто захочет полного преображения, предложат костюмы водолазов-спасателей, футуристичные теплоотражающие костюмы, а также костюмы столичных огнеборцев.

Увидеть все это в живую можно будет в "Лужниках" с 1 августа по 10 сентября.

