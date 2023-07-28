Более 900 мероприятий провели на выставочных площадках и в музеях Москвы с начала года — Собянин

Только за первые полгода в Москве организовали более 340 выставок и 900 культурных мероприятий в музеях и выставочных залах, которые посетили более шести миллионов человек, указал мэр столицы Сергей Собянин.

В числе наиболее заметных выставок оказалась "ДК СССР", которая прошла в "Манеже" с 2 февраля по 1 апреля. Основой выставки стала концепция Домов культуры.

"С одной стороны, это синтез искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, читальня и художественные мастерские. С другой стороны, это идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны", – пояснил Собянин.

Музеи Москвы не только бережно хранят культурное наследие страны, но и с вниманием следят за последними тенденциями в искусстве. Поэтому все проекты выставок становятся ярче – и интереснее для жителей столицы.