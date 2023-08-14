Ласки Макрона с престарелой женой слили в Сеть

Президент не постенялся демонстрировать чувства

В Сеть слили довольно личные снимки президента Франции. Глава страны отправился на отдых со своей 70-летней женой, где, собственно, и были сделаны кадры. Эммануэль и Брижит Макрон не постеснялись демонстрировать чувства у всех на глазах.

В камеры фотографов попал момент, когда супруги проводили время на яхте. Французский президент облачился в шорты для плавания, а его престарелая возлюбленная – в гидрокостюм. Расположившись рядом с женой политик нежно обхватил рукой ногу Брижит, а она потянула руку к его плечу, чтобы, судя по всему, обнять.

В зарубежной прессе журналисты активно обсуждают распространившиеся по Сети снимки. И не все в позитивном ключе. Например, автор статьи издания Daily Mail не посчитал фотографии трогательными, обратив внимание на то, что Эммануэль и Брижит Макрон одновременно и довольно удрученно смотрят вдаль, "но в разном направлении".

Впрочем, смелости 70-летней супруги президента можно позавидовать. В своем возрасте она не стесняется демонстрировать свое тело. Именно это, к слову, и вдохновляет зрелых француженок, для которых первая леди стала примером того, что красивой и сексуальной можно оставаться в любом возрасте.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как жену Эммануэля Макрона высмеяли из-за нарядов.