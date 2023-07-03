Откровенные фото раздевшейся Медведевой слили в Сеть

Откровенные фото раздевшейся Медведевой слили в Сеть
Евгения Медведева. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужчины были в восторге

Были времена, когда фигуристка Евгения Медведева считалась настоящей скромницей. Однако как одна капля переполняет чашу терпения, так и съемка для одного из мужских журналов помогла девушке вылезти из кокона и полностью перевернуть стратегию своего поведения.

Теперь она совершенно не стесняется выкладывать в свой личный блог раскрепощенные фотографии. Именно в этом ее подписчики смогли убедиться, увидев новую публикацию спортсменки.

Нарядившаяся в желтый купальник Евгения Медведева нагнулась для нового фото. Снимок был сделан на Мальдивах, куда она недавно отправилась со своим возлюбленным Дмитрием Чигиревым. И, пусть парочка уже вернулась в столицу, снимков у них накопилось столько, что их еще публиковать и публиковать.

К слову, новое изображение, на котором с легкостью заметна как прекрасная фигура спортсменки, так и тонус ее мышц, собрало множество комплиментов. Но больше, конечно, мужчины и юноши подчеркивали формы юной красотки, которые буквально заставили их захотеть побежать с фигуристкой в сторону ближайшего ЗАГСА.

"Схожу по тебе с ума", "Нереальная", "Секс-бомба", "Богиня", "Журнал "Максим" обзавидовался бы", – забросали Евгению Медведеву комплиментами.

Evgenia Medvedeva. Фото: https://t.me/jmedvedevaj_official

Источник: Телеграм, канал "Evgenia Medvedeva" ✓ Надежный источник
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