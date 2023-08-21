Уровень безработицы в Москве упал почти до нуля

Речь идет о рекордно низком показателе за последние десять лет

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,33% – речь идет о рекордном уровне за последнее десятилетие, указала заммэра столицы по вопросам соцобеспечения Анастасия Ракова.

Москва входит в топ-3 российских региона с наиболее низким уровнем занятости. Рынок труда в столице смог сохранить стабильность. В городе зарегистрировано 23,9 тыс. официально безработных. А в вопросах поиска работы и карьеры горожанам помогают специалисты службы занятости.

Москва лидирует по количеству предложения от работодателей в трудовой занятости. В агрегированной базе службы занятости размещено более 450 тыс. На соискателя приходится более 18 вакансий.

"Рынок труда Москвы остается рынком кандидата. Активнее всего новые кадры ищут работодатели из промышленной отрасли. При поддержке службы занятости более 200 лучших промышленных предприятий столицы ведут подбор тысяч рабочих и инженерно-технических специалистов – токарей, испытателей, монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, инженеров-технологов, инженеров-конструкторов и инженеров-программистов", – указала Ракова.

При этом востребованы специалисты опытного и начального уровней - студенты и выпускники профильных колледжей и вузов. Спрос в сфере информационных технологий высок.