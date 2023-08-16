Собянин: московские врачи окажут всю необходимую помощь пострадавшим из Дагестана

Специальный борт доставил в столицу из Махачкалы 16 человек

Больницы Москвы приняли пострадавших во время пожара на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на среду, 16 августа, специальным авиарейсом в сопровождении медиков в Москву доставили 16 человек, в числе которых 13 взрослых и трое детей. Шестеро из них, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии.

Пациентов приняли ведущие городские клиники: институт Склифосовского, Боткинская больница, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больница им. Сперанского.

"Врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь",

– заверил Сергей Собянин.

ЧП в Дагестане произошло поздно вечером 14 августа. На станции техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы возник пожар, огонь распространился на расположенные поблизости АЗС и складские помещения, где хранилась селитра. На текущий момент известно о 35 погибших, более сотни человек пострадали.